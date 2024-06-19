В штаб-квартире ООН пройдет конференция Бакинской инициативной группы

Очередная конференция Бакинской инициативной группы, посвященная борьбе с колониализмом, состоится завтра, 20 июня, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Как сообщает Day.Az, конференция пройдет в рамках ежегодного заседания специального комитета - C24, созданного в связи с реализацией Декларации ООН о предоставлении независимости колонизированным странам и народам.

На конференции под названием "На пути к независимости и основным свободам: роль Комитета C24 в прекращении колониализма" примут участие официальные представители колонизированных Францией и Нидерландами территорий, а также представители Корсики, Французской Гвианы, Гваделупы, Мартиники, Маохи Нуи (Французская Полинезия), Канаки (Новая Каледония), а также Сен-Мартена, Бонайре, и более 40 официальных лиц, лидеров движений за независимость, экспертов по деколонизации, депутатов и исследователей из США, Франции, Бразилии, Союза гамбийских островов и Нидерландов.

В отличие от международных конференций, организованных Бакинской инициативной группой ранее, в этом мероприятии впервые примут участие и выступят представители Сен-Мартена и Бонэйра, которые являются колониями Нидерландов.

На конференции министр иностранных дел Новой Каледонии проинформирует мировое сообщество о последних событиях в его стране, в том числе о зверствах, совершенных французским правительством против канакского народа.

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