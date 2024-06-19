В Тегеране заявили, что США не смогут помешать экспорту нефти из Ирана

США не смогут помешать экспорту иранской нефти вне зависимости от того, кто придет к власти. Об этом заявил министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Какое бы правительство не пришло к власти в США, оно не сможет помешать экспорту и добыче нефти Исламской Республики Иран", - приводит слова министра агентство ISNA. "Несмотря на более чем 600 новых санкций в сфере экспорта нефти и нефтехимических продуктов, сегодня мы наблюдаем скачок нефтяного экспорта и увеличение денежных потоков в страну", - подчеркнул Оуджи. По его словам, за последние три года добыча нефти в стране увеличилась на более чем 1 млн 400 тыс. баррелей в сутки.

18 апреля газета Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa сообщила, что объем экспорта иранской нефти достиг шестилетнего максимума, в основном за счет поставок в Китай. Как отметило издание, за первые три месяца 2024 года Иран в среднем поставлял по 1,56 млн баррелей в сутки, что стало самым высоким показателем с 2018 года.

На территории Ирана находится более 13% всех мировых запасов нефти: по данным ОПЕК, запасы страны составляют не менее 208,6 млрд баррелей. Главные месторождения находятся в южных провинциях, крупнейшими из них являются Южный Парс, Южный Азадеган и Араш (ад-Дурра), которые содержат в себе запасы, оцениваемые в 18 млрд, 9 млрд и 300 млн баррелей соответственно.

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