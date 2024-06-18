В России произошла стрельба на заводе, есть погибший

На заводе в России произошла стрельба.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязанской области.

Человек, имя которого пока не разглашается, открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате одна женщина погибла, один мужчина получил ранения.

По факту проводится расследование.

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