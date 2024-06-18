https://news.day.az/world/1669028.html В России произошла стрельба на заводе, есть погибший
В России произошла стрельба на заводе, есть погибший
На заводе в России произошла стрельба.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на предприятии "Рязаньмонтажзаготовка" в Рязанской области.
Человек, имя которого пока не разглашается, открыл огонь из огнестрельного оружия. В результате одна женщина погибла, один мужчина получил ранения.
По факту проводится расследование.
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