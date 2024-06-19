КНДР намерена укреплять стратегическое взаимодействие с Россией

КНДР намерена в дальнейшем укреплять стратегическое взаимодействие с Россией. Об этом председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын заявил, открывая переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас ситуация в мире осложняется и быстро меняется. В такой ситуации мы намерены в дальнейшем укреплять стратегической общение с Россией, с российским руководством", - сказал Ким Чен Ын. Он также заверил, что КНДР будет безоговорочно поддерживать всю политику России.

Ким Чен Ын выразил надежду на то, что в ходе встречи с Путиным удастся обменяться идеями и конструктивным мнением для активизации сотрудничества и взаимных обменов во всех областях между двумя странами. "Также будем обмениваться хорошими мнениями по вопросам международной проблематики", - заключил он.

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