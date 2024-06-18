НАТО близка к утверждению Рютте на пост генсека

НАТО близка к согласованию кандидатуры нового генерального секретаря, и исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте является основным кандидатом на этот пост. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает Day.Az.

"В принципе, я не должен ничего говорить о моем преемнике, поскольку не я его выбираю. Мы очень близки к решению о выборе нового генерального секретаря. Марк Рютте - сильный кандидат с большим опытом. Я уверен, что вскоре альянс примет решение о моем преемнике," - отметил Столтенберг.

Ожидается, что это решение будет принято на саммите НАТО в Вашингтоне в июле.

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