В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как проармянские французские политики требуют от Макрона ввести войска в Армению.

Day.Az представляет публикацию:

"Мэр Парижа Энн Идальго и еще несколько армянских прихлебателей политиков рангом пониже опубликовали обращение к Эмманюэлю Макрону. А теперь угадайте, с чем это обращение было связано, что они просят?

Решить проблемы с мигрантами? Нет. Уважать права меньшинств? Тоже нет. Может быть, избавиться от наводнивших Париж клопов и крыс перед Олимпиадой? Снова нет.

Идальго и Ко. попросили Макрона ... ввести войска в Армению!

Они потребовали от французского президента отправить туда миротворческий контингент - армянам, мол, нужна защита от "неминуемой агрессии Азербайджана".

Очень, очень надо! Только вот не армянам защита, а макроновским политикам - армянские голоса. Вчера они начали накачивать Ереван оружием, сегодня - разыгрывают спектакль "Макрон, введи войска". А что будет завтра? Потребуют провести референдум и включить Армению в состав Франции?

До выборов во Франции осталось совсем немного. Если рейтинги Макрона не начнут расти, то поверьте, мы и про референдум этот еще услышим".