Канада может признать КСИР террористической организацией

Власти Канады в ближайшее время могут признать Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) террористической организацией.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CBC.

По данным его источников в правительстве Канады, это может произойти уже на текущей неделе. Связано это в том числе с давлением на Оттаву со стороны политиков и общественных организаций, которые представляют жертв самолета рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), потерпевшего крушение после вылета из Тегерана в 2020 году.

В январе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, общаясь в Торонто с родственниками погибших, заявил, что правительство изучает варианты включения КСИР в список террористических организаций. Попадание в такой список, в частности, позволит правоохранительным органам Канады задерживать поддерживающих КСИР физических и юридических лиц, а банки могут замораживать их счета. Ранее Оттава вводила многочисленные экономические санкции против руководства и членов КСИР.

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