Почтена память Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова

18 июня состоялись церемонии почтения памяти, посвященные очередной годовщине героической гибели Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова, отдавшего жизнь во имя защиты наших земель.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства обороны, военнослужащие возложили венок и цветы на могилу героя, почтив его светлую память.

Выступившие на поминальных церемониях отметили, что Азербайджан испокон славился своими героями, было рассказано об отваге, проявленной М.Ибрагимовым. Подчеркивалось, что патриотизм и бесстрашие М.Ибрагимова, отдавшего жизнь во имя Родины, являются примером для молодежи.

Было отмечено, что доблесть, проявленная М.Ибрагимовым, была высоко оценена Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым. Соответствующим Распоряжением главы государства M.Ибрагимов был посмертно удостоен звания "Национальный герой Азербайджана".

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