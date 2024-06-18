Путин в Пхеньяне

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Пхеньян по приглашению председателя государственных дел КНДР Ким Чен Ына, передает Day.Az.

Лидера России встретил в аэропорту сам Ким Чен Ын. Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа самолета по красной ковровой дорожке, вдоль которой стояли бойцы почетного караула, представляющие сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы КНДР.

Эта встреча является третьей между Путиным и Ким Чен Ыном с 2019 года. Визит президента России носит статус государственного, что является наивысшей градацией дипломатического протокола и подчеркивает нарастающую динамику развития отношений между Москвой и Пхеньяном, а также рост взаимного интереса.

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