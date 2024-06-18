Легендарная киноактриса Земфира Садыгова отмечает 85-летие: Мы любили друг друга безумно, в жизни такое бывает только раз

Легендарная азербайджанская киноактриса Земфира Садыгова отмечает 85-летие, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Актриса сыграла в около пятидесяти фильмах, среди которых такие культовые картины как "Дополнительное воздействие", "День казни", "Асиф, Васиф, Агасиф", "Юбилей Данте", "Четыре воскресенья", "Дачный сезон", "Хочу понять", "Простите нас", "Человек бросает якорь" и другие. В 1970 году на фестивале в Минске Земфире Садыговой за роль Мелек в фильме "Кура неукротимая" присудили премию за лучшую женскую роль.

Земфира Садыгова родилась 17 июля 1939 года в Баку. Выпускница Азербайджанского государственного института искусств (ныне - Государственный университет культуры и искусств) на протяжении семи лет работала диктором на Государственном радио. С середины 60-х стала сниматься в кино, а с 1974 года работала на киностудии "Азербайджанфильм", создав множество ярких образов. Была замужем за известным актёром Юсифом Велиевым.

"У меня всегда было очень много поклонников, но когда после окончания института меня направили в ТЮЗ, где мы и познакомились, я в него влюбилась по уши, несмотря на огромную разницу в возрасте! Мы любили друг друга безумно, в жизни такая любовь бывает только раз, и я благодарю Бога, что я испытала такое сильное чувство, тем более что Юсиф, несмотря на сложнейший характер, этого стоил. Он не был красив, но он был мужчиной! Мне все в нем нравилось - как он сидел, разговаривал, смотрел! Когда его не стало, мне было 38 лет, я могла бы сто раз выйти замуж, но понимала, что такого мужчину уже никогда не встречу... Кроме того, у меня была дочка, и я просто не представляла, что в доме появится чужой для нее мужчина. Несмотря на то, что я очень люблю свою профессию, семья для меня всегда стояла на первом месте", - рассказывает актриса.

Бесспорно, одной из самых лучших считается ее роль Мелек в фильме Гусейна Сеидзаде "Кура неукротимая", снятом по одноименной повести Исмаила Шихлы.

В фильме повествуется о формировании в XIX веке в Азербайджане нового сословия, рассказывается о проникновении в народные массы просветительских идей. Красной лентой в фильме проходит линия отношений Джахандар-аги и Мелек, жены Аллахъяра. Джахандар-ага похитил Мелек и привёл в свой дом, став тем самым заклятым врагом Аллахъяра. Изначально боявшаяся Джахандара Мелек со временем начинает испытывать к нему чувства. Но первая жена Джахандара Зарнигяр ненавидит новую любовь своего мужа и даже приказывает своему сыну Шамхалу убить её...

Кстати, одним из самых сильных моментов фильма является сцена с Зарнигяр, которую играла легендарная Лейла Бадирбейли.

"Эта сцена меня очень испугала. На репетиции все было нормально, но во время съемок она меня ударила с такой силой, что у меня в глазах потемнело, и мне пришлось собрать все свое мужество, чтобы продолжить", - вспоминает Земфира Садыгова.

Интересно, что приглашение на роль Мелек можно считать где-то случайным.

"В один прекрасный летний день я ехала на троллейбусе на работу в "Азербайджанфильм". На мне было платье с короткими рукавами, волосы собраны в хвостик, и всю дорогу я чувствовала на себе чей-то назойливый взгляд. Около киностудии я сошла, и ко мне подошел незнакомый мужчина:

- Простите, вы жена Юсифа Велиева?

- Да, - удивленно ответила я.

- Вы знаете, я режиссер Гусейн Сеид-заде. Я снимаю фильм по роману Исмаила Шихлы "Кура неукротимая", и хотел бы вас пригласить на главную роль.

Кинопробы были настолько удачными, что худсовет во главе с директором киностудии Адилем Искендеровым утвердил меня единогласно, хотя на роль Мелек пробовалось очень много красивых актрис", - рассказывает Земфира Садыгова.

К сожалению, по мнению актрисы, не все интересные кадры вошли в фильм.

"Незадолго до начала съемок я прочитала книгу Эльзы Никсон "Розы в кредит", и меня поразил отрывок, в котором описывалась изумительная походка главной героини - когда она шла, юбка каким-то невероятным образом обвивалась вокруг ног. И я потратила не один час, чтобы отрепетировать эту походку для Мелек, потому что со стороны все ее осуждают, завидуя ее красоте и свободе, а на самом деле она очень сильная, страстная и уверенная в себе женщина. Когда снимали сцену, как Мелек идет к реке с тяжеленным подносом, чтобы прополоскать белье, то я использовала эту необыкновенную походку, и почувствовала, как на меня неодобрительно сморят деревенские жители. К сожалению, эта сцена, впрочем, как и многие другие, так и не вошла в картину..."

Это были лишь небольшие мгновения из ее творческой жизни. За последние годы актриса сыграла в таких фильмах, как "Магомаев", "Прощай, Шмидт", "Зимняя сказка" и по-прежнему ждет новых ролей, но только не в сериалах или рекламе, а в хорошем большом кино.

АМИ Trend поздравляет Земфиру Садыгову с юбилеем и желает дальнейших творческих успехов!

При подготовке статьи использованы материалы из открытых источников в интернете.

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