Азербайджан - одна из стран мира, наиболее пострадавших от минной проблемы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в кулуарах 29-го заседания высокого уровня "Путь к COP29: устойчивое и прочное будущее", проходящего в Баку.

"Армянская сторона целенаправленно повсеместно использовала мины не только в военных целях, но и после войны с целью нанесения ущерба восстановительным и строительным работам Азербайджана, снижения темпов этих работ и нанесения максимального ущерба людям. Это политика Армении по осуществлению целенаправленного минного террора. Глядя на эту политику Армении, мы видим, что минирование осуществлялось не только на бывшей линии соприкосновения, но и на территориях, не имевших никакого военного назначения. Цель этого заключается в убийстве людей и реализации политики минного террора.

Когда мы анализируем факты, связанные со взрывами мин в последнее время, в результате которых страдают люди, то вновь видим, что большинство мин разрывается не на бывшей линии соприкосновения, а на территориях вдалеке от нее. Хочу еще раз отметить, что это - политика Армении по целенаправленному осуществлению минного террора. Предоставленные Арменией минные карты не были эффективны, не отражали реальных условий на местах, и они также не были предоставлены полностью. Ответственность за минный террор лежит непосредственно на Армении", - сказал Хикмет Гаджиев.

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