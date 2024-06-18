Дорога, ведущая в Зангезур

В первой англоязычной газете Азербайджана "Azernews" опубликована статья Заместителя главного редактора газеты "Azernews", политического обозревателя Эльнура Энвероглы​ о том, как армяне годами страдают от неверного политического прогнозирования​.

C оригиналом статьи можно ознакомиться по ссылке.

Хотя армяне являются упрямой нацией с труднопонимаемой особенностью в силу своего этногенеза, тот факт, что они являются соседом такого сильного государства, как Азербайджан, всегда спасал их от этого синдрома. Армянское государство, поклонявшееся только одной идеологии на протяжении более двух столетий, до сих пор не смогло выбрать себе подходящее пристанище на просторах этого мира.

Речь идет о процессах, происходящих на Южном Кавказе на фоне армяно-азербайджанских отношений. В начале прошлого века армяне, захватившие западный регион Азербайджана и обосновавшиеся там, время от времени начали продвигаться в сторону восточного Азербайджана. Карабах, который произвел впечатление на все страны мира, конечно же, не ускользнул от внимания армянской общины. Этот интерес постепенно рос во времена Советского Союза и превратился в более сильное желание. Начиная с 1990-х годов, общество, называющее себя частью независимого государства Армения, решило захватить Карабах и оккупировало двадцать процентов земель Азербайджана в результате своей традиционной военной агрессии.

История Армении состоит из фактов, основанных на различных версиях и по большей части преувеличенных легенд. Некоторые армянские историки утверждают, что Южный Кавказ был их прародиной тысячи лет назад. По этому факту было приведено бесконечное количество аргументов и доказательств, подтверждающих, что это всего лишь вымысел. Однако Армения, не изменившая своего мнения и построившая так называемую карту мира на основе созданной ею концепции "миацум", долгие годы обманывала себя этими идеями. Да, действительно, те, кто когда-то убеждал людей, написав лживую историю, стали беспощадными убийцами нынешнего поколения.

Возникает вопрос, почему и на каком основании Армения предъявляет территориальные претензии и с этой тщетной целью посылает на смерть молодые поколения?

После своей исторической победы Азербайджан, наконец, близок к освобождению еще восьми сел, находящихся под оккупацией. Хотя 4 из этих сел были возвращены в мае, остальные 4 села еще не возвращены.

Среди кавказских народов популярна поговорка: "Если иметь дело с армянами, то договор должен быть основан на подписанном документе". Азербайджан возвращается на свою исконную землю, и это осуществляется по свободной воле нынешнего правительства Армении. Несмотря на это, внутреннее недовольство и поддерживающие его противодействующие силы пытаются нарушить непреложные правила. Например, продолжающиеся несколько недель протесты на улицах Еревана и выдвижение духовенства в качестве ведущей партии в этих протестах являются примером настоящего армянского маневра. Те, кто осуждает решения премьер-министра и обвиняет его в предательстве, используют это, чтобы провоцировать народ и добиваться своих целей. Оппозиция знает, что меняющаяся геостратегическая реальность на Южном Кавказе останется неизменной, даже если все союзники окажутся у власти.

Тюрколог Варужан Гегамян заявляет, что открытие Зангезурского коридора неизбежно с возвращением следующих 4 сел. Да, в Баку вот-вот завершатся строительные работы, о которых Армения не могла и мечтать за 30 лет, и даже готова дорога на Зангезур. Чего ждет Армения? Согласно какому международному праву Нахчыван, являющийся территорией Азербайджана, будет оставаться в блокаде и как долго?

Те, кто понимает конструктивный шаг Баку по открытию Зангезурского коридора как конец Еревана, не способны глубоко задуматься над этим вопросом. Однако если бы человек с нормальным мышлением в Армении глубоко это понял, ему пришлось бы благодарить Азербайджан еще сотни лет после этого.

Независимо от того, что произойдет и какие действия предпримет Армения, Баку тверд в своей позиции. Здесь уже не важно, что думает армянское общество. Важно то, как Армения как государство и нация внесет вклад в постоянный мир и стабильность, установленные Азербайджаном на Южном Кавказе.