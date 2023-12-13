CША приветствуют обмен задержанными военными между Азербайджаном и Арменией

CША приветствуют состоявшийся сегодня обмен задержанными военными между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Мы поощряем [этот шаг] и вели переговоры с обоими правительствами. Мы приветствуем возвращение задержанных ранее сегодня армян и азербайджанцев, а также сообщения о том, что обсуждаются дополнительные меры укрепления доверия между сторонами. Мы продолжим работать с Арменией и Азербайджаном, чтобы продвинуть процесс вперед. Мы по-прежнему верим, что мир возможен, если обе стороны готовы к нему стремиться", - сказал он.

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