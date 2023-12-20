Посол Ашот Смбатян под кличкой "мафиози армянского розлива"

Автор: Байрам Эльшадов

Судя по последним новостям, армянская мафия в Грузии получит новое пристанище. Благодаря послу Армении в Грузии, Ашоту Смбатяну, который долгое время продвигал интересы армянских мафиози в Германии, открылось здание генконсульства Армении в Рустави. И это тревожный знак для Грузии, учитывая окутанное скандалами прошлое посла Армении. Ведь у этого человека есть определенная репутация, которая указывает на незаконные методы работы армянского дипломата.

Во время руководство армянской дипмиссией в Германии Ашот Смбатян попал в центр внимания немецких СМИ человек, курироваший армянские ОПГ в Германии. После того как армянская мафия оказалась в центре расследования немецких правоохранительных органов, Смбатян предложил помощь Еревана в расследовании. Однако, как стало известно немецким СМИ из секретного отчета, полиция Германии холодно отнеслась к предложению помощи, так как посчитала, что армянский дипломат интегрирован в структуру армянской мафии. Данное расследование проводилось с 2015 года, но закончилось безрезультатно.

Но преступные похождения Смбатяна в Германии начались до этого. В 2008 году, когда Смбатян был рядовым сотрудником посольства, Федеральная развеслужба Германии рассматривала его как одного из участников схемы по незаконной международной контрабанде. Несмотря на проведение расследования, следствие пришлось остановить за Смбатяном закрепилась сомнительная репутация человека, которые использует свое привилегированное положение для продвижения интересов преступных группировок.

Немецкие правоохранительные органы собрали большое количество данных о незаконных действиях Смбатяна и даже пообещали выпустить тридациминутный документальный фильм, который разоблачил бы связь армянской мафии в Германии с посольством. Однако, в итоге, был выпущен лишь семинутный видеоролик.

В любом случае в Германии с большой тревогой отнеслись к тому, что посол Армении оказался замешанным в мафиозных делах. Дело дошло до того, что в Германии открыто называли армянскую мафию "угрозой для правового строя страны".

В конце-концов скандальный посол был отозван. Но армянские элиты нашли для него новое задание, отправив в рабочую командировку в Грузию. Тот факт, что за Смбатяном тянется шлейф международного преступника, который функционирует под дипломатическим прикрытием и иммунитетом должен серьезно обеспокоить правящие круги в Тбилиси. И сегодняшнее открытие генконсульства подводит к мысли, что армянская мафия получит в Грузии новый опорный пункт и прикрытие для своей деятельности.