Азербайджан стал надежной площадкой для межкультурного диалога

Автор: Тофик Аббасов, политический аналитик

Как известно, пространство не любит пустоты. Эта пустота должна всегда заполняться предметным контентом. И если мы говорим о высокой культуре, о высокой политике, то в основе этих понятий всегда лежит культурная компонента. По разным причинам могут возникать перекосы и недопонимание. И этим всегда готовы воспользоватсья деструктивные силы. Мы знаем, насколько важно сегодня в мире отстаивать славные традиции, которые реально играют роль скрепов безопасности, основ диалоговой морали. И в этом смысле Баку выступает со здравых позиций, понимая, что общение и взаимодействие цивилизаций, во-первых, упрощают решение многих проблем и, во-вторых, позволяют находить общие видения и точки соприкосновения. На этой почве рождается позитивная и востребованная инициатива.

Одно дело давать рекомендации, другое - когда ты сам участвуешь в процессе, делишься своим видением, своими моделями и алгоритмами конструктивного диалога. В этом плане Баку за последние десятилетия сумел накопить достаточный актив, внести реальный вклад в дело межцивилизационного диалога. Прошедший в Баку VI Всемирный форум по межкультурному диалогу на тему "Диалог ради мира и глобальной безопасности" - как раз из этого ряда.

Западные политтехнологи, даже такие "впередсмотрящие", как Маккиндер (английский географ и геополитик, основатель теории "Хартленда"-ред.), всегда говорили о возможности столкновения цивилизаций. Но это, на мой взгляд, неправильный подход. Цивилизации не являются субъектами. Цивилизация - это совокупность традиций, культур, моральных и духовных идеалов, устоявшихся национальных видений. Поэтому говорить нужно о столкновении не цивилизаций, а цивилизационных мотивов. Это более точно. Конфликт между странами - это конфликт между субъектами. Бывают экономические конфликты между хозяйствующими субъектами. А цивилизация - это не оформленная субстанция, которая может выйти на ристалище и отстаивать свою позицию силовыми методами. Цивилизация - это совокупность основ культурного происхождения, воплощающая в себе моральные, духовные и нравственные составляющие. В отсутствии претензий друг к другу культуры и религии могут прекрасно взаимодействовать и находить те мотивы, которые роднят, а не разбрасывают в разные стороны носителей цивилизационных начал.

В Баку этот процесс оформился в устоявшуюся платформу, на которой собираются интеллектуалы, политики, лидеры общественного мнения, общественные деятели разных взглядов и подходов, и на этой почве аккумулируются новые идеи, позволяющие снимать напряжение с различных процессов, в том числе политических. Политика тоже должна отражать культуру народа.

В своем выступлении на форуме Президент Ильхам Алиев высказал замечательную мысль. Он напомнил, что мы должны всеми силами избегать коллизий, столкновений и конфликтов, но если речь идет о восстановлении справедливости, о территориальной целостности - в таких случаях необходимо думать о том, как заставить нарушителя следовать букве закона и международного права. Президент высказался очень корректно, но четко, заявив, что мы на Кавказе добились мира путем войны. Сколько бы Азербайджан не старался за годы переговоров ввести в действие механизм диалога, чтобы избежать боевых действий, Армения все равно пошла своим путем. Когда Баку призывал к взаимодействию, чтобы не осложнять ситуацию, армянская сторона вооружалась. Мы помним, что в начале 90-х у азербайджанцев отбирали даже охотничьи ружья, а тем временем внешние силы вооружали армян, готовя их к нападению на Азербайджан. И это произошло.

Что должен был делать Баку, когда армяне медленно, но верно рушили мирный процесс? Была Минская группа, и три великих державы на словах поддерживали Азербайджан, внушали нам, что военного решения у проблемы нет. Мы прекрасно знали, что некоторые влиятельные силы спелись с армянскими агрессорами и водят Азербайджан за нос. В одном из своих выступлений Президент Ильхам Алиев сказал, что в начале своего президентства очень верил в силу международного права и международных институтов. Но со временем он понял, что все это фикция, не имеющая никакой реальной силы, чтобы регулировать серьезные процессы, давать вразумительные ответы на запросы стран, сил или групп, ожидающих решения наболевших проблем. На этой почве Азербайджан стал продвигать свою мобильную дипломатию, чтобы донести до сообщества правду о том, что является первопричиной армяно-азербайджанского противостояния. Баку довел до внимания мирового сообщества, до ведущих его институтов и политиков, что Армения имеет территориальные притязания к Азербайджану, и в основе конфликта нет ни религиозного, ни какого-либо другого мотива кроме территориального.

Президент Ильхам Алиев развернул мобильную дипломатию. Начал ее общенациональный лидер Гейдар Алиев, продолжил ее Ильхам Алиев, который считал своим долгом использовать любую площадку - ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент и другие. Эти структуры вели двойную игру, и как результат произошло то, что должно было произойти - Азербайджан военным путем восстановил букву международного права на Южном Кавказе, выполнил требования четырех резолюций Совета Безопасности ООН и реализовал задачу искоренения негативных явлений на почве сепаратизма и терроризма.

Сентябрь 2023 года стал последней и жирной точкой в этой затянувшейся "одиссее". Мы видим, как раскручивают сегодня механизм черного пиара враждебные нам силы, которым не по душе то, что сделал официальный Баку. Наперекор их желаниям и намерениям Азербайджан пошел по своему, по верному пути, чего они не ожидали и что для них является раздражающим фактором. Как это, Азербайджан решился на освобождение своих территорий, не спросив у них разрешения? А о каком разрешении может быть речь, когда на кону интересы азербайджанского народа? Нет азербайджанской или армянской правды, есть общечеловеческая правда, которую в этом конфликте защищал Азербайджан, его народ и его армия. А сегодня Азербайджан стал надежной площадкой для межкультурного диалога, для всех вариантов взаимодействия по оси Восток-Запад. Появилось и новое понятие - Глобальный Юг. Да, мы выразители общего мнения и Глобального Юга, и восточного, и даже западного полюсов. Мы несем в себе конструктивное начало, мы не ставим на террор, на фактор силы, не требуем возмездия, хотя имеем на это полное право.

Армяне прекрасно знают, чего хотят, но не знают разницы между "хорошо" и "плохо". В этом "неведении" им, как не странно, потакают внешние силы, желающие разжечь новый костер на Южном Кавказе. И это при том, что в мире и без того около двухсот горячих точек.

Так что межкультурный диалог является на сегодня одним из универсальных средств наводить, а не сжигать мосты между странами и культурами. Культура занимает особое, универсальное место в системе ценностей, помогает понимать других, видеть собственные проблемы и уметь правильно оценивать собственные действия.

Что касается чудачеств элит таких стран, как Франция, которые пытаются разжечь нестабильность в нашем регионе, то они мыслят прошлыми категориями. Сам неоколониальный проект, который завуалированно пытается продвигать тот же Париж, являет, что называется, непроходным, колониализм свое отжил. Франция успела натворить много бед в своих колониях до ликвидации колониализма. Азербайджан подключился к борьбе с неоколониализмом, считая это явление старым злом в новом обличии. Он понимает, что этот процесс становится причиной новых коллизий и столкновений. Мы видим, как Франция пытается реализовать свои имперские намерения, навязывать другим странам свою политику, подавлять голоса других народов, обогащаться за счет их ресурсов. Это гегемонистская имперская методика, которая должна быть однозначно осуждена. В этом плане Азербайджан превратился в движителя процесса борьбы с неоколониализмом. Он в последнее время неоднократно проводил встречи, конференции, диалоги, слушания, связанные с этим вопросом. Азербайджан старается привести в действие международные механизмы, которые должны предупреждать эти опасные тенденции, и противопоставить им внятную программу действий. Недавно на одной из таких конференций выяснилось, что Франция проводит очень опасные ядерные испытания, разрабатывает опасные технологии, вывозит в бывшие колонии и на "заморские территории" опасные отходы. И это ведет к демографическим проблемам, фактическому вымиранию населения на этих территориях.

Пришло время называть все своими именами, строить заслон опасным явлениям и тенденциям. И это надо делать сообща. В этом свете межкультурный диалог является очень мобильным и гибким механизмом, чтобы создавать устойчивые мосты взаимодействия между представителями разных культур и народов.

Для того и существует такое понятие, как диалог. Азербайджан это понимает и работает в этом направлении.