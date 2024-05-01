https://news.day.az/officialchronicle/1656627.html Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур
Президент Ильхам Алиев: На протяжении веков Азербайджан был местом слияния культур
Азербайджан на протяжении веков был местом слияния культур. Наше географическое расположение между Востоком и Западом сделали эту тенденцию возможной.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на церемонии открытия VI Всемирного форума по межкультурному диалогу "Диалог ради мира и глобальной безопасности", начавшего работу 1 мая в Баку.
Глава государства отметил, что многокультурное и этнически разнообразное азербайджанское общество на протяжении веков сохранило важные ценности - толерантность, взаимное уважение, дружбу и партнерство.
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