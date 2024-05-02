https://news.day.az/politics/1657054.html Религиозные лидеры посетили город Шуша
Религиозные лидеры посетили город Шуша
В рамках VI Всемирного форума по межкультурному диалогу религиозные лидеры после ознакомления с городом Физули посетили город Шуша.
Как сообщает Day.Az, с участием религиозных лидеров состоится Шушинская встреча, по итогам которой будет принята декларация мировых религиозных лидеров.
Участники поездки также ознакомятся с историческими достопримечательностями города Шуша, проводимыми здесь реставрационно-строительными работами.
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