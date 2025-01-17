Календарь международных соревнований в Азербайджане

Азербайджан в этом сезоне по традиции примет ряд престижных международных соревнований.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болельщиков ожидают Кубки мира по гимнастическим дисциплинам, "Большой шлем" по дзюдо, "Формула-1" и многие другие зрелища.

Приводим некоторые из них:

14-16 февраля

"Большой шлем" по дзюдо

22-23 февраля

Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу

6-9 марта

Кубок мира по спортивной гимнастике

18-20 апреля

Кубок мира по художественной гимнастике

13-15 июня

Кубок мира по акробатике

19-21 сентября

Гран-При Азербайджана в классе "Формула-1"

9-11 ноября

Европейские соревнования возрастных групп по аэробике

14-16 ноября

Чемпионат Европы по аэробике

Игры СНГ

(даты уточняются)

Игры СНГ пройдут в 14 городах: Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Исмаиллы, Шеки, Шамкире, Товузе, Геранбое Газахе, Гёйгёле, Евлахе, Огузе, Тертере. Мультифорум пройдет в 22-х видах спорта.

III Игры СНГ станут крупнейшим соревнованием, которое пройдет в нашей стране по географии и количеству дисциплин.