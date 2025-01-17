Календарь международных соревнований в Азербайджане
Азербайджан в этом сезоне по традиции примет ряд престижных международных соревнований.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, болельщиков ожидают Кубки мира по гимнастическим дисциплинам, "Большой шлем" по дзюдо, "Формула-1" и многие другие зрелища.
Приводим некоторые из них:
14-16 февраля
"Большой шлем" по дзюдо
22-23 февраля
Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу
6-9 марта
Кубок мира по спортивной гимнастике
18-20 апреля
Кубок мира по художественной гимнастике
13-15 июня
Кубок мира по акробатике
19-21 сентября
Гран-При Азербайджана в классе "Формула-1"
9-11 ноября
Европейские соревнования возрастных групп по аэробике
14-16 ноября
Чемпионат Европы по аэробике
Игры СНГ
(даты уточняются)
Игры СНГ пройдут в 14 городах: Гяндже, Ханкенди, Мингячевире, Габале, Исмаиллы, Шеки, Шамкире, Товузе, Геранбое Газахе, Гёйгёле, Евлахе, Огузе, Тертере. Мультифорум пройдет в 22-х видах спорта.
III Игры СНГ станут крупнейшим соревнованием, которое пройдет в нашей стране по географии и количеству дисциплин.
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