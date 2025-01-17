Возвращение Турана Манафова в "Сабаил" не состоялось

Азербайджанская футбольная команда "Сабаил" хотела усилить свой состав защитником Тураном Манафовым во время зимнего трансферного окна.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportal.az, представитель столицы не смог этого сделать.

Причиной этого стало требование компенсации от "Кяпаза". Возвращение Манафова в свой бывший клуб не состоялось, поскольку "Сабаил" не захотел платить требуемую "Кяпазом" сумму.

Отметим, что контракт Турана с "Кяпазом" действует до 30 июня 2025 года.