Какой будет погода в Баку 20 января?

20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра. Его скорость может достичь 7-12 м/с, а утром и ночью порывы усилятся до 15-17 м/с.

Ночью температура будет варьироваться от 3 до 5 градусов тепла, а днем - от 5 до 8 градусов выше нуля.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az