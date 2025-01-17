https://news.day.az/society/1723587.html Какой будет погода в Баку 20 января? 20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана. Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра.
Какой будет погода в Баку 20 января?
20 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Синоптики прогнозируют усиление северо-западного ветра. Его скорость может достичь 7-12 м/с, а утром и ночью порывы усилятся до 15-17 м/с.
Ночью температура будет варьироваться от 3 до 5 градусов тепла, а днем - от 5 до 8 градусов выше нуля.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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