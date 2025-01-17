Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс является важнейшей частью Среднего коридора.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии Х заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Азербайджаном.

"Особое внимание следует уделить совместным усилиям по полной реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. Благодаря дополнительным инвестициям Азербайджана и усилиям Грузии пропускная способность грузоперевозок увеличилась с одного миллиона до пяти миллионов тонн", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что один из крупнейших торговых портов на Каспии - Бакинский международный торговый порт - также играет ключевую роль в Среднем коридоре.

"В настоящее время ведется активная работа по увеличению пропускной способности порта с 15 до 25 миллионов тонн в год. Порты Поти и Батуми в Грузии также составляют важные элементы Среднего коридора. Мы очень рады, что сегодня соответствующие ведомства подпишут меморандум о сотрудничестве в области транспортного коридора. Все эти меры укрепляют роль Азербайджана и Грузии как ключевых транзитных звеньев в межконтинентальных сделках", - отметил Али Асадов.

Напомним, что премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 17 января прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.