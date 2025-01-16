Названы страховые компании, на которые больше всего жаловались водители

Опубликован индекс жалоб по обязательному автострахованию за прошлый год.

Об этом Day.Az сообщили в Центральном банке Азербайджана (ЦБА).

Представляем индекс жалоб по обязательному автострахованию:

Страховщики Индекс жалоб "Xalq Sığorta" 1.35 "Atəşgah Sığorta" 1.00 "Meqa Sığorta" 0.83 "AtaSığorta" 0.64 "Azərbaycan Sənaye Sığorta" 0.47 "Qala Sığorta" 0.40

Отметим, что индекс жалоб рассчитывается и публикуется с целью оказания гражданам поддержки в выборе при получении страховых услуг по данному виду. При расчете индекса жалоб учитывались поступившие жалобы, связанные со страховыми компаниями, имеющими действующую лицензию по данному виду страхования, на основе методики, используемой на международном уровне.