Объявлены имена азербайджанских борцов, которые примут участие в первом соревновании года

Стало известно первое соревнование, в котором примет участие сборная Азербайджана по вольной борьбе в 2025 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, что восемь членов национальной сборной примут участие в турнире памяти Дана Колова и Николы Петрова, который пройдет в Варне, Болгария.

В традиционных соревнованиях, которые продлятся с 23 по 26 января, под руководством тренера Таймураза Кокоева примут участие Рахман Иманов (57 кг), Джейхун Аллахвердиев (61 кг), Мурад Хагвердиев (65 кг), Зираддин Байрамов (70 кг), Фарид Джаббаров, Сабухи Амирасланов (оба по 79 кг), Садыг Мустафазаде (92 кг) и Юсиф Дурсунов (125 кг).

Отметим, что схватки на Мемориале отсудит судья первой категории Заур Шарифов.