Путин и Пезешкиан подпишут договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан 17 января проведут переговоры в Кремле, по итогам которых подпишут Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что повестка встречи будет обширной. Она включает глобальные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес. Среди них развитие ситуации на Ближнем Востоке, в том числе в Сирии и в зоне палестино-израильского конфликта. Также будет обсуждаться обстановка в Закавказье, положение дел вокруг иранской ядерной программы.

Заявлено и несколько двусторонних тем. Речь пойдет о расширении сотрудничества в торговле и инвестициях, в транспорте и логистике, в гуманитарной сфере.

Предполагается, что по окончании переговоров Путин и Пезешкиан сделают заявления для СМИ.