Марс подошел на минимальное расстояние к Земле

Ночью посмотрите на юг - высоко над горизонтом висит очень яркая звезда, и она явно красная. Это Марс. У Марса - противостояние с Землей, и это отличная возможность полюбоваться на самую загадочную планету Солнечной системы, передает Day.Az со ссылкой на "Комсомольскую правду".

В местную полночь он висит очень высоко над точкой юга. Это как раз и значит, что у планеты - противостояние. В самом деле, в противостояние (как это следует и из самого термина) планета находится напротив Солнца. Солнце в полночь - под горизонтом, под точкой севера. Значит, планета будет над горизонтом, над точкой юга.

Марс заходит уже под утро, так что видеть его можно всю ночь напролет.

Марс образует четкую линию с двумя другими звездами. Это звезды Кастор и Поллукс, главные в созвездии Близнецов. Через несколько дней линия "сломается", Марс продолжит движение среди светил, и конфигурация окажется уже не такой "красивой".

Марс очень ярок в эти ночи. Для его наблюдений не нужен телескоп или даже бинокль, его сложно не заметить. Упомянутые Кастор и Поллукс - звезды яркие, но Марс многократно их превосходит. Его ярко-красный цвет бросается в глаза. Невероятно красивое зрелище.