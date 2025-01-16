Автор: Зульфугар Ибрагимов

Бездомный бывший главный прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо бросил клич армянству о сборе средств для него на новое жилье. Не, конечно, он не вышел с протянутой рукой на "площадь "арцаха"" или на "площадь "геноцида"". Уточним, что это не шутка и площади с такими названиями действительно есть в Лос-Анджелесе. Площадь, названная именем бесповоротно скончавшегося в сентябре 2023 года армянского проекта, была открыта в мае того же года решением городского совета Лос-Анджелеса. А площадь "памяти о геноциде армян" осчастливила своим присутствием город в апреле 2015 года.

Так вот, бездомный Окампо не вышел на эти площади просить милостыню у армян, но его последний пост в соцсети Х вполне можно назвать актом попрошайничества. "Гордый" аргентинец высказался в защиту армянских преступников, суд над которыми начинается 17 января в Баку, назвав этих негодяев "незаконно удерживаемыми пленными", обвиняемым по "фиктивным обвинениям". Окампо зачем-то вспомнил дедушку армян Сталина, помогавшего им изгонять с незаконно занимаемых Арменией территорий коренное население - азербайджанцев. Окампо явно плохо знает историю, иначе он подобрал бы сравнения какой-нибудь другой пример, чтобы "разгромить" официальный Баку.

Бездомный аргентинец... Ах да, мы забыли напомнить, что в пожарах в Калифорнии Окампо потерял дом. Некоторые армянские СМИ даже пишут "в Малибу сожгли дом Окампо". В принципе, тут есть доля истины - экс-прокурора настигла карма за его грязные дела и провокационную деятельность, оплаченную армянством. Сейчас погорелец готовится к суду против армянских преступников, желая показать своим работодателям, что даже в такой ситуации готов рвать тельняшку за армян. Авось поднимут зарплату. Сгорела то не халупа где-нибудь на улице Сарьяна в Ереване, а вилла в Малибу! Это десятки, а то и сотни миллионов долларов. И Окампо надеется, что его большие заслуги заставят армян Калифорнии устроить ему новоселье.

Вообще-то, большие заслуги стоило бы поставить в кавычки, потому что за два года трескотни бывший главный прокурор МУС ничего путного для армян сделать не смог. Те рассчитывали на его громкую бывшую должность и на, возможно, сохранившиеся связи, которые могли бы пригодиться им в провокациях против Азербайджана. Однако ничего из этого не сработало. Даже действующие прокуроры МУС не смогли бы ничего сделать против законных шагов Баку, а тем более бывшие...

Одним словом, Окампо надеется, что заказчики ему поднимут зарплату. В связи с началом судебного процесса против армянских военных преступников, он рассчитывает покрасоваться перед работодателями и продемонстрировать свою незаменимость.

Флаг ему в руки. Но на Малибу все равно не хватит.