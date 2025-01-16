Названы приоритеты цифровизации государственного управления в Азербайджане

Названы приоритеты цифровизации государственного управления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в "Концепции цифрового развития в Азербайджанской Республике", утвержденной Президентом Ильхамом Алиевым.

Так, переход к "цифровому правительству" и развитие общественных услуг предусматривают цифровое развитие в государственном управлении и комплексную межведомственную оцифровку процессов и создание интегрированной организационно-технической инфраструктуры как для предоставления государственных услуг (G2C, G2B), так и для обеспечения функционирования системы государственного управления (G2G, G2E).

Сбор, анализ и взаимодействие таких инфраструктурных данных с конечными пользователями, а также с другими информационными системами должны основываться на стандартных интерфейсах. Под цифровым развитием в государственном управлении в первую очередь понимают переход от "электронного правительства" (eGov) к "цифровому правительству" (GovTech), который является следующим этапом развития.

В "цифровом правительстве" меняется взаимодействие граждан, государства и бизнеса, услуги становятся прозрачными, государство переходит от предоставления розничных услуг к гибкому управлению на основе единого "пула данных" и алгоритмов работы с ними.

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