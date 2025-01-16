Москва не ждёт звонка из Вашингтона

Москва не находится в ожидании звонка из Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как передает Day.Az, его слова передают российские СМИ.

"Москва не ждет звонка из Вашингтона", - отметил он.

Он отметил, что перспективы контактов между Россией и США зависят от того, когда команда Дональда Трампа займет свое место в Белом доме, после чего будет оцениваться дальнейшее развитие событий. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что для возможного разговора между Владимиром Путиным и Трампом необходимы предварительные контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ.