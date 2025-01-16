https://news.day.az/world/1723443.html Москва не ждёт звонка из Вашингтона - помощник президента РФ Москва не находится в ожидании звонка из Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Как передает Day.Az, его слова передают российские СМИ. "Москва не ждет звонка из Вашингтона", - отметил он.
Москва не ждёт звонка из Вашингтона - помощник президента РФ
Москва не находится в ожидании звонка из Вашингтона. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как передает Day.Az, его слова передают российские СМИ.
"Москва не ждет звонка из Вашингтона", - отметил он.
Он отметил, что перспективы контактов между Россией и США зависят от того, когда команда Дональда Трампа займет свое место в Белом доме, после чего будет оцениваться дальнейшее развитие событий. Кроме того, Ушаков подчеркнул, что для возможного разговора между Владимиром Путиным и Трампом необходимы предварительные контакты в закрытом формате между Белым домом и администрацией президента РФ.
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