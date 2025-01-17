https://news.day.az/world/1723463.html

Крупный пожар в мексиканском кинотеатре - ВИДЕО

В мексиканском городе Кулиакан произошел крупный пожар в кинотеатре "Синеполис". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Очевидцы засняли пожар на видео, на котором видно, что местные в ужасе разбегаются от рушащегося здания, которое складывается как карточный домик. По предварительным данным, есть пострадавшие.