Крупный пожар в мексиканском кинотеатре

В мексиканском городе Кулиакан произошел крупный пожар в кинотеатре "Синеполис".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очевидцы засняли пожар на видео, на котором видно, что местные в ужасе разбегаются от рушащегося здания, которое складывается как карточный домик.

По предварительным данным, есть пострадавшие.