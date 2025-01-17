Apple, Google и другие компании в США могут получить штрафы

Apple, Google, Oracle и другие технологические компании в США могут получить крупные штрафы, если социальная сеть TikTok продолжит работать в стране после 19 января. Об этом сообщила телекомпания ABC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно принятому в США закону, TikTok не обязан закрываться 19 января - даты, до которой американский сегмент платформы должны были продать.

Однако под угрозой могут оказаться магазины приложений и интернет-хостинговые сервисы, которые продолжат предоставлять свои услуги сервису, отмечает телекомпания.

Закон дает министерству юстиции право налагать штрафы в размере до $5 тыс. за пользователя, что является огромной потенциальной ответственностью, учитывая популярность приложения.

Поэтому даже если уходящий президент США Джо Байден или Дональд Трамп заявят, что не будут вводить запрет, технологические компании все равно будут нести ответственность, пока TikTok принадлежит ByteDance.

Apple, Google и Oracle не ответили ABC News, что они будут делать после запрета приложения.

19 января в США вступит в силу запрет на работу TikTok. Владеющую сервисом китайскую компанию ByteDance хотели обязать продать американский сегмент TikTok американским компаниям, но пока она отказывается это сделать.