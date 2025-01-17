В Газахском районе обезврежены сотни мин

С апреля 2024 года в освобожденных от оккупации территориях Газахского района проводится активная работа по разминированию.

В ответ на запрос Day.Az в ANAMA сообщили, что в ходе проведенных операций было расчищено 59 га территории, обнаружено и обезврежено 780 противопехотных мин, 95 противотанковых мин и 32 неразорвавшихся боеприпаса.

Территории отличаются сложным рельефом и высоким уровнем минного загрязнения. Вместо стандартных минных линий здесь часто встречаются минные группы, состоящие из 5-6 и более устройств. Вблизи этих районов сотрудники Агентства проводят просветительскую работу, информируя население о рисках, связанных с взрывоопасными предметами, а также организуют встречи с жителями для повышения осведомленности.

Ранее мы сообщали, что в Нахчыване обнаружены боеприпасы.