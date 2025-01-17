"Формула-1" планирует сократить количество европейских Гран-При

В календарь "Формулы-1" на этот год включены девять европейских этапов, однако организация планируют ещё сократить количество гонок в Старом Свете.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом обмолвился директор Гран-При Бельгии Мельхиор Вателе, комментируя продление контракта с трассой Спа.

"Я очень доволен тем, что нам удалось подписать контракт. Переговоры получились очень сложными из-за того, что в "Формуле-1" хотят оставить только восемь Гран-При в Европе. В таких условиях было достаточно сложно подписать постоянный контракт на длительный срок", - заявил Вателе.

Отметим, что в этом году бакинский гоночный уик-энд состоится 19-21 сентября.