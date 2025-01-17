Хартия о стратегическом партнерстве с Арменией была подписана Штатами только для того, чтобы использовать армянскую территорию как плацдарм против стран, являющихся препятствием для планов США. Главная задача Запада, и американцев в частности - оторвать Армению от региональной инициативы.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный турецкий публицист и политолог Мехмет Перинчек.

После освобождения Азербайджаном своих территорий, отметил он, Никол Пашинян мог извлечь уроки из истории и присоединиться к региональной инициативе. Первоначально Армения вроде бы стала членом платформы 3+3, но в США поняли, что теряют все инструменты на Южном Кавказе, и приняли меры.

"Параллельно Грузия тоже отошла от западного блока, грузинское правительство начало поддерживать и восстанавливать свой суверенитет. В результате США и Запад в целом оказались на Южном Кавказе в проигрыше. Поэтому они изо всех сил стараются оторвать Армению от региональной инициативы.

Вступит ли Армения в ЕС? Нет, конечно, этого никогда не произойдет. Это обман. Но это тоже является частью задачи, которую поставили атлантисты. Подписание хартии с США - это второй шаг к потере суверенитета", - сказал Перинчек.

По мнению нашего собеседника, Армения уничтожает свой суверенитет и превращается в марионетку, находящуюся под полным контролем западного мира. Такую Армению будет легко использовать против Турции, Азербайджана, России, Ирана. Разумеется, отметил турецкий политолог, это, прежде всего, будет вредно для самой Армении. Она может решать свои проблемы только и только в сотрудничестве с региональными странами. Вражда же с соседями по региону принесет Армении большую беду.

"История говорит об этом очень четко. Пока Армения играет роль марионетки в западных планах, страдают от этого, прежде всего, армянское государство и армянский народ. В сегодняшних условиях повторение этой ошибке принесет вдвое больше проблем. С другой стороны, при новом миропорядке, думаю, атлантисты потеряют свою доминирующую роль. Они перестанут быть модераторами и кураторами мировых процессов. Мы все это видели на Южном Кавказе, в Афганистане, Палестине, на Тайване, в Украине. Запад везде проигрывает. Так что Армения и займет свое место на проигравшей стороне", - сказал Мехмет Перинчек.

Лейла Таривердиева