Объем морских грузоперевозок в Азербайджане: новые цифры

Объем грузов, перевезенных морским транспортом в Азербайджане в 2024 году, составил 8621,4 тыс. тонн.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

Согласно данным, по сравнению с 2023 годом объем грузов, перевозимых морским транспортом, снизился на 4,3%.

Было отмечено, что 48,9% грузов составляли нефтяные грузы.

В то же время морскими портами за этот период проведено погрузочно-разгрузочных работ в объеме 14051,7 тыс. тонн, из которых 11315,8 тыс. тонн, или 80,5% составили транзитные грузы.

По состоянию на 1 января 2025 года объем грузов, остающихся в портах, составил 653 тыс. тонн.

За этот период количество пассажиров, перевезенных морским транспортом, увеличилось на 19,8% по сравнению с 2023 годом и составило 28,4 тыс. человек.