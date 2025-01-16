Арест президента Южной Кореи признан законным

Центральный окружной суд Сеула признал законным арест южнокорейского президента Юн Сок Ёля.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Yonhap.

16 января в 17:00 по местному времени суд начал рассмотрение обращения адвокатов президента.

Ранее юристы Юн Сок Ёля утверждали, что Управление антикоррупционных расследований высокопоставленных служащих должно было получить ордер в Центральном окружном суде, а не в Западном окружном суде Сеула. Они также заявляли, что управление, выдавшее ордер на арест, не имеет полномочий расследовать подозрения в мятеже, поскольку это преступление связано с превышением полномочий. Однако суд отклонил все аргументы адвокатов, посчитав их несостоятельными.

Судьи также не приняли заявление о том, что "вход небольшого числа военных в парламент" не представляет собой нарушение конституционного строя. Юн Сок Ёль подозревается в организации мятежа из-за событий вокруг военного положения. Южнокорейские законы позволяют начать уголовное преследование действующего президента по статьям о мятеже и государственной измене.

После того как попытка юристов президента оспорить законность ареста не увенчалась успехом, 48-часовой срок его содержания под стражей был приостановлен. Для дальнейшего задержания требуется новый ордер. Юн Сок Ёль был арестован 15 января в 10:33 по местному времени.