Израиль, ХАМАС, США и Катар официально подписали соглашение о прекращении огня в Газе

Представители Израиля, палестинского движения ХАМАС, США и Катара официально подписали вечером 16 января в Дохе соглашение об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, над заключением сделки работали спецпосланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф, координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгерк и посредники от Катара и Египта. Соглашение со стороны США было подписано Бреттом Макгерком.

Источники сообщили, что заседание кабинета безопасности и правительства Израиля для утверждения сделки с ХАМАС будет проведено только вечером 18 января, из-за чего соглашение вступит в силу примерно 20 января.

Портал пишет, что подписание документа было отложено из-за разногласий по окончательному списку палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в рамках сделки. По его информации, ХАМАС потребовало вернуть в ходе обмена военных лидеров группировки, отбывающих пожизненные сроки заключения за организацию террористических актов.