Автор: Хаял Хатамзаде

Рубик Варданян вплотную приблизился к своему судному дню и, похоже, наложил в штаны перед судебным процессом. Пытаясь выставить себя в роли жертвы, Рубик выкатил в своих профилях соцсетях очередное обращение к мировой обществености в надежде, что кто-то придет ему на помощь. Но уйти от правосудия не удастся, сколько бы ни было истеричных воплей и жалких попыток оправдаться.

Когда-то Варданян с высокомерием делал наглые и самодовольные заявления, спрятавшись в Ханкенди и считал себя неуязвимым. Затем он пытался сбежать, как крыса. Теперь же, столкнувшись с реальностью того, что за свои поступки нужно отвечать, он рассчитывает вызвать сочувствие и уклониться от наказания.

Обвинения против Варданяна говорят сам за себя: его роль в незаконной деятельности очевидна, а доводы защиты выглядят несерьезно.

Реальность такова, что ни громкие заявления, ни попытки представить себя жертвой не изменят того факта, что каждый армянский военный преступник понесет заслуженное наказание.