https://news.day.az/world/1723461.html

ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ. Согласно информации, также соглашение предусматривает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных. Сообщается, что в документ были внесены последние изменения.