https://news.day.az/world/1723461.html ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Как передает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ. Согласно информации, также соглашение предусматривает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных. Сообщается, что в документ были внесены последние изменения.
ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня
Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ.
Согласно информации, также соглашение предусматривает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных.
Сообщается, что в документ были внесены последние изменения.
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