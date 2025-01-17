ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня

Палестинское движение ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщают арабские СМИ.

Согласно информации, также соглашение предусматривает обмен удерживаемых в анклаве заложников на палестинских заключенных.

Сообщается, что в документ были внесены последние изменения.