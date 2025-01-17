Как новые меры помогают стабилизировать цены на продукты?

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Форму и порядок представления отчета о поставках, хранении, отпуске, учете и контроля в этой сфере по товарам для государственных резервов, а также о движении и наличии товаров, относящихся к государственным резервам".

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в социальной сети Facebook написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, экономист Вугар Байрамов.

Он отметил, что государственные резервы создаются не только для зерна, но и для других важных продуктов питания, используемых населением.

"Стратегические резервы предполагается создавать как государством, так и частными компаниями, работающими в этой сфере. Если в результате мониторинга цен на потребительском рынке фиксируется рост цен на какой-либо стратегически важный продукт питания, то с использованием этих ресурсов предполагается корректировка цен и снижение повышенных цен.

Принятие новых правил не только повысит прозрачность в этой сфере, но и будет способствовать поддержанию равновесия на потребительском рынке, а также предотвратит резкий рост цен на продукты питания за счет создания новых стратегических резервов.

В рамках новых мер предусмотрено около 12 наименований продуктов питания, включая основные товары, такие как хлеб, чай, сахар, масло, рис и другие. Ожидается, что с использованием этих резервов удастся избежать резкого повышения цен на стратегические продукты питания, предлагая их на рынке по более оптимальным ценам для граждан Азербайджана", - говорится в публикации депутата.

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