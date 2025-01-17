Франция больше не нужна Европе: итоги провальной политики Макрона

Автор: Лейла Таривердиева

Максим Корде, директор по исследованиям Института международных и стратегических отношений (IRIS) - одного из самых влиятельных аналитических центров Франции, опубликовал в начале января статью под названием "Утрата Францией влияния в европейской обороне: почему необходим стратегический скачок?".

В статье автор попытался проанализировать причины, почему Франция, доминировавшая на европейском пространстве еще несколько лет назад, сегодня превращается в страну "одну из многих". Когда-то Париж диктовал моду не только в одежде, но и в политике, а сегодня к нему больше не прислушиваются, его мнение игнорируют.

Многие исследователи в Европе и Франции констатируют, что Франция утратила свое влияние в Европе. К ней не прислушиваются как раньше и ее не ставят в пример, когда речь заходит об обороне. В свой первый срок Эмманюэль Макрон демонстрировал успехи, но после начала его второго срока в 2022 году страна перешла к спаду. Она больше не считается флагманом европейской обороны, а ее амбициозность теперь больше раздражает, чем вдохновляет и подает пример.

Во Франции, как отмечается в статье Корде, наблюдаются упаднические настроения. Некоторые французские чиновники, занимающиеся вопросами Европы, впали в депрессию, поскольку не видят смысла в своей работе.

Отметим, что возможности европейского проекта уже не первый год ставятся под сомнение. Все больше аналитиков склоняются к мнению, что Европа стабильна и уверенна в себе только до тех пор, пока находится в тени Соединенных Штатов. США являются доминантой в американо-европейских отношениях. Последние заявления, угрозы и предупреждения, звучащие от новоизбранного президента Трампа, очень наглядно показывают, насколько уязвима самостоятельность Евросоюза. Без США и НАТО ЕС не будет способен противостоять гипотетическим угрозам.

В этом контексте Франция, как некогда ведущая страна ЕС, диктовавшая правила, слово которой было законом, сегодня выглядит очень бледно. Максим Корде пытается в своем исследовании как-то объяснить это через неудачи европейской стратегии безопасности.

После начала войны в Украине, в Европе реально перепугались, осознав, что не будут способны противостоять угрозам. Концепция Европейской стратегической автономии (ЕКА) перестала быть главной целью. Макрон сделал попытку вдохнуть в нее уверенность, предложив Швеции и Финляндии, объявившим о своем желании вступить в НАТО, применить статью 42-7 Устава ЕС (оказание коллективной поддержки государству-члену ЕС, подвергшемуся нападению). По задумке Франции, указанным странам может быть оказана поддержка, если Россия нападет на них до их официального вступления в НАТО. Однако все закончилось словами. Как пишет Корде, даже если по этой теме подготовлены конкретные предложения, никаких практических шагов, кроме устных заверений и совместных заявлений, предпринято не было.

Отметим, что термин "стратегическая автономия" впервые был упомянут во французской "Белой книге по обороне" в 1994 году и относился к созданию условий для снижения зависимости от НАТО и к концепции ядерного сдерживания. Франция ставила целью усиление позиций Европы и выхода из зависимости от США в плане обороны и безопасности. В авангарде этого процесса должен был идти Париж. С 2016 года стратегическая автономия становится одной из целей Глобальной стратегии внешней политики и политики безопасности ЕС. Концепция предполагала стабильное соседство, совместный ответ на региональные вызовы и так далее. Макрон ранее заявлял, что Европа может стать третьим полюсом по отношению к США и Китаю и что стратегическая автономия является ключом к тому, чтобы не стать вассалами. Заявка была амбициозной, но для ее продвижения и превращения в общеевропейскую цель у Парижа не хватило воли и авторитета. У Франции не хватило сил и поддержки со стороны ЕС в том, чтобы противостоять политике США и Великобритании по ограничению ЕКА. Эти державы продвигали евроатлантическую повестку. По мнению экспертов, включение фразы "трансатлантическое сотрудничество" в Декларацию Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года стало поражением Франции.

На внутриевропейском треке Франция тоже несет потерю за потерей. Ее голос больше не решающий, а остатки авторитета не способны повлиять на продвижение тех или иных вопросов. Исследователь Максим Корде считает, что причиной падения имиджа Парижа стали различные подходы к существующим инструментам в ЕС - Укреплению европейской оборонной промышленности посредством Закона о совместных закупках (EDIPRA), Закону в поддержку производства боеприпасов (ASAP), Европейской оборонной промышленной стратегии (EDIS) и Европейской программе оборонной промышленности (EDIP). Дело в том, что Франция выступает за использование инструментов и оборудования европейского происхождения, но не может помешать их открытию для неевропейских промышленников. Большинство государств-членов ЕС, пишет Корде в своей статье, способны отреагировать на неотложность этих инструментов в украинском контексте. Это означает поставку на Украину военной техники, независимо от ее происхождения.

И тут снова на горизонте маячат США.

Кульминацией разногласий по вышеуказанному вопросу стали дискуссии вокруг финансирования за счет EDIP американских ракет Patriot, производимых в Германии.

Напомним, что год назад НАТО объявило, что его агентство по закупкам поддержит группу стран-членов, включая Германию, Нидерланды, Румынию и Испанию, заключив контракт на закупку до 1000 зенитных ракет Patriot. Контракт стоимостью 5,5 миллиардов долларов был заключен с компанией COMLOG, совместным американо-немецким предприятием. Большой объем заказа, как ожидается, будет способствовать созданию в Германии производства этих ракет.

В принципе, нет нерешаемых вопросов. Самая большая проблема, почему не удается ничего решить, заключается в том, что Франция повсюду хочет играть первую скрипку. Так, Париж, как пишет французский исследователь, не поддерживает ведущую роль ЕС как организации в вопросах обороны, а выступает за межправительственное сотрудничество между государствами-членами.

То есть Париж не хочет отдавать бразды правления в вопросах европейской обороны Евросоюзу, а планирует оставить решение этих вопросов на уровне договоренностей между отдельными государствами. Возможно, причина в том, что Франция обладает крупнейшим в Европе ВПК.

А еще убедить европейцев мешает высокомерие Франции. Эту особенность отмечает в своей статье Максим Корде.

Добавим. что высокомерие, с которым Париж пытается вести политику, не только мешает решению вопросов европейской безопасности, но также создает проблемы на дипломатическом поле. Времена Наполеона давно прошли, а нынешние власти все еще мысленно пребывают где-то там, не желая замечать, насколько изменился мир.

Правительство Франции действует неэффективно не только на общеевропейском уровне, но и внутри собственной страны. Между произносимыми речами и реальными действиями существует большая разница, пишет Корде. Иногда заявления делаются на самом высоком уровне, и местным исполнительным органам приходится эти заявления обосновывать. Другими словами, Франция придерживается "оборонной демагогии". То есть у страны есть амбициозные предложения в плане безопасности, но они не реализуются.

Вот такая вот не обнадеживающая картина написала французским исследователем, попытавшемся разобраться, почему Франция потеряла позиции на европейском треке обороны и безопасности. Максим Корде того не говорит, но напрашивается вывод о том, что изменить ситуацию может только замена Макрона на какого-нибудь более дальновидного и разумного политика, который будет учитывать современные реалии и перестанет считать себя пупом земли.