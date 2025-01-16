Макрон уже не служит своей стране

Президент Франции Эмманюэль Макрон уже не служит своему государству.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью ТАСС вице-спикер Национального совета (парламента) Словакии Андрей Данко.

Отвечая на вопрос, какие пути Словакия видит для преодоления энергетического кризиса, вызванного прекращением транзита газа через Украину, Данко сказал: "Я не министр экономики, а председатель политической партии и в настоящее время - заместитель председателя парламента, так что я рассматриваю этот вопрос с политической точки зрения".

"Меня обижает, когда западные страны, например Франция, говорят, что они способны поставлять нам атомное топливо, а это топливо на самом деле происходит из России. Меня обижает, когда кто-то говорит, что "мы больше не покупаем российский газ", при том что состав [закупаемого ими] газа - российский. Это касается и газа, и нефти. Любой человек, который представляет себе технологический процесс, понимает, что нельзя просто так заменить одно топливо другим и перестать использовать то, которое использовалось раньше на атомной электростанции, - добавил он. - Я воспринимаю это как лицемерие и неискренность Запада, потому что они хотят сохранить свой уровень социального обеспечения. И такие политики, как Макрон, не служат своим государствам".

"Макрон делает громкие заявления, но я вижу, что в России осталось много французских компаний. Нам говорят, что все немецкие и французские компании покинули Россию, но это не так", - отметил Данко.

1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение. Этот газ получала и Словакия. Позднее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о срыве консультаций стран ЕС по газу, которые планировались на 7 января, из-за отсутствия украинской делегации. 9 января премьер Словакии пригрозил принять жесткие меры против Украины, если проблемы с газовым транзитом не будут решены.