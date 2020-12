Европейская стратегическая автономия и Южный Кавказ

Каковы цели европейской стратегической автономии?

Факт опубликования 3 декабря 2020 г. статьи Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля "Почему европейская стратегическая автономия важна" в очередной раз продемонстрировал, насколько для ведущих политических сил Европы важно единство континента в качестве монолитного организма.

В целом, данная линия имеет свою предысторию. Еще в 2016 г. увидела свет Глобальная стратегия Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности. В предисловии к документу констатировалось, что в целях наличия сильного ЕС "необходима Стратегия", а именно, "общее видение и единый подход", что должно выпестовать стремление структуры "к стратегической автономии" для продвижения "наших принципов и ценностей". Непосредственно документ актуализировал важность "сильной Европы" по той причине, что "европейский проект, принесший с собой беспрецедентный мир, процветание и демократию, ставится под сомнение".

Тогда же в программной статье министров иностранных дел Франции и Чехии того периода - Жан-Марка Эйро и Любомира Заоралека - фокусировалось внимание на решимости европейских держав совместными действиями "обеспечить безопасность, защиту своих граждан и стабилизацию ситуации за его пределами". А это возможно исключительно в случае "расширения стратегической автономии и наших общих усилий в области обороны и национальной безопасности". Параллельно чему важно реализовать как "промышленные проекты, основанные на научных исследованиях", так и инвестиции "в ключевые технологии соответствующих финансовых программ Европейского фонда стратегических инвестиций и Европейского инвестиционного банка".

Как следствие, в 2017 г. было объявлено о создании на европейской площадке новых структур: Постоянное структурированное сотрудничество "PESCO", Европейский оборонный фонд и Скоординированный ежегодный доклад по обороне.

В начале 2019 г. Генеральный секретарь Европейской службы внешних связей Хельга Мария Шмид раскрыла, что реализация идеи континентальной стратегической автономии должно сформировать у европейцев умение "отстаивать и реально защищать свои интересы и ценности". Это позволит, к примеру, "сотрудничать с третьими странами на наших условиях". Потому-то и произошло "ускорение развития совместного военного потенциала в рамках Постоянного структурированного сотрудничества". Вместе с тем "расширение ответственности подразумевает значительные для ЕС возможности в энергетике, космической сфере, инфраструктурных проектах и других критически важных секторах". Параллельно чему необходимо разработать "механизмы для поддержания, защиты и обеспечения гарантиями экономических субъектов, ведущих законный бизнес за рубежом". Этот вопрос актуализируется вследствие санкционных нюансов, и "если мы станем более устойчивы перед лицом новых рисков, Евросоюз сыграет свою роль в укреплении многостороннего миропорядка".

Ну а 3 декабря 2020 г., о чем мы написали в начале статьи, ракурс стратегической автономии актуализировал Ж. Борррель.

Реально ли в Европе единство всех со всеми?

Однако, как всегда, жизнь вносит свои коррективы в любые теоретические, а иногда и практические, решения. К примеру, ряд экспертов с сожалением отметили, насколько пандемия продемонстрировала хрупкость общеевропейских ценностей по сравнению с устойчивостью национальных интересов. Президент Чехии Милош Земан подчеркнул, что распространение COVID-19 продемонстрировало "неспособность ЕС к координационным действиям", и Евросоюз "дал сбой". К слову, в апреле с. г. председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен принесла извинения Италии за эгоизм ЕС в борьбе с эпидемией коронавируса: "Следует признать, что в начале кризиса, столкнувшись с необходимостью совместного европейского ответа, слишком много кто думал только о своих национальных проблемах", - признала она.

Но пандемия - это лишь небольшое звено в цепочке проблемных вопросов с точки зрения единства Европы. Элементарно, одни страны уверенно ратовали (и продолжают ратовать) за ужесточение антироссийской санкционной политики. Другие, - пытаются смягчить эту линию и взять рывок на восстановление экономического взаимопонимания с Россией.

В этом же ряду - отсутствие единства в контексте довершения проекта "Северный поток - 2". Ну и, безусловно, всегда целесообразно помнить, что вряд ли все европейские страны, как один, будут молчаливо сносить поглощение франко-германским тандемом промышленности более слабых государств Европы. Плюс - не будем забывать о Brexit.

В этом аспекте, как это кому-то и не покажется странным, вспоминается Ленин, который писал, что "с точки зрения экономических условий империализма, т. е. вывоза капитала и раздела мира "передовыми" и "цивилизованными" колониальными державами, Соединенные Штаты Европы, при капитализме, либо невозможны, либо реакционны". Т. к. этот союз равняется "соглашению о дележе колоний", а при капиталистической системе последнее осуществимо лишь на основе силы. Поэтому проповедование "справедливого" раздела исключается. Соединенные Штаты Европы возможны только как "временные соглашения между капиталистами и державами Европы" для решения конкретных задач.

В преломлении к Южному Кавказу

В общем-то, данная линия (отсутствие единства внутри Европы) проявляется, в том числе, в отношении к происходящим событиям на Южном Кавказе. В период военных действий три ведущих европейских государства - Германия, Франция, Великобритания - занимали далеко не идентичную позицию. Франция полностью оказалась на стороне Армении (несмотря на то, что как сопредседатель Минской группы официальный Париж должен всегда соблюдать нейтралитет). Реально же нейтральной в дни боевых действий стала Германия. Ну а Англия, посредством BBC, занимала в большей степени проазербайджанскую позицию.

А уже после подписания трехстороннего Заявления 10 ноября в ход пошла иная оценка ситуации. Так, Жозеп Боррель заявил, что "в таких конфликтах, как Нагорный Карабах, Ливия и Сирия, мы наблюдаем форму "астанизации" региональных конфликтов (применительно к астанинскому формату по Сирии), которая ведет к исключению Европы из процесса урегулирования региональных конфликтов в пользу России и Турции".

3 декабря он же реанимировал аспект статуса Нагорного Карабаха, подчеркнув, что этот нюанс является частью продолжительного мира, требующего дальнейших переговоров.

Вслед за чем, 8 декабря, в контексте обсуждения министрами иностранных дел стран Евросоюза вопроса о европейской стратегической автономии, Ж. Боррель выступил за "более весомую роль" Европы в урегулировании региональных проблем. Обосновав это тем, что "в Нагорном Карабахе, Ливии и Сирии европейцы были исключены из процесса урегулирования конфликтов.

А отсюда вопрос - как Европа предполагает действовать в дальнейшем в свете ситуации, сложившейся в настоящее время между Арменией и Азербайджаном? Вполне очевидно, что ни Турция, ни Азербайджан ракурс какого-либо особого статуса для Нагорного Карабаха не рассматривают. В свою очередь, заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова от 4 декабря о том, что Россия не меняла своей позиции по статусу Нагорного Карабаха, как и другие страны, и принадлежность этой территории Азербайджану определена резолюциями СБ ООН, свидетельствует о полном признании территориальной целостности со стороны Кремля. Об этом же заявил и глава НАТО.

Потому на поверхность и выходит вопрос, готова ли Европа занять единую позицию в отношении нынешнего статус-кво в регионе? Обратим внимание, что пока Париж продолжает использовать проармянские рельсы, Баку зажег зеленый свет перед Италией в ракурсе восстановления разрушенных городов Азербайджана. Насколько усматривается, завтра возвращенная Азербайджаном ранее оккупированная армянскими вооруженными силами территория примет европейские кампании и других стран континента (для восстановления инфраструктуры). Однако, тогда как можно говорить о реальности европейской стратегической автономии в преломлении к Азербайджану (в свете единой политики)?

Кто бы сомневался, что антиазербайджанская риторика Елисейского дворца является одним из ответвлений антитурецкого настроя официального Парижа. Но тогда получается следующее: те страны Европы, что имеют напряженные отношения с Турцией (Франция, Греция, Кипр...), окажутся в антиазербайджанской упряжке. Отсюда - их ратование за некий статус для Нагорного Карабаха.

В то же время вполне очевидно, что Европа не будет единогласно голосовать за такое развитие событий. Следовательно, эта самая стратегическая автономия в преломлении к Южному Кавказу не сработает, не так ли? Но устроит ли это идеологов геополитического проекта под названием Европейская стратегическая автономия? Тем более что "ввод в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) и соединительного трубопровода между TAP и Snam Rete Gas позволит консорциуму "Шах Дениз" завершить последние шаги, необходимые для начала 25-летних поставок природного газа из Азербайджана потребителям в Италии, Греции и Болгарии до конца 2020 года".

P.S. Только ли ситуация вокруг Нагорного Карабаха является проблематичной для Европы в плане отсутствия единой позиции по тому или иному важному геополитическому вопросу?

Теймур Атаев

