Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан

17 января завершился визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Ираклия Кобахидзе провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.