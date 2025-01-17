https://news.day.az/officialchronicle/1723671.html Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан - ФОТО 17 января завершился визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Завершился визит премьер-министра Грузии в Азербайджан - ФОТО
17 января завершился визит премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе в Азербайджан.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь премьер-министра Грузии был выстроен почетный караул.
Премьер-министра Ираклия Кобахидзе провожали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов и другие официальные лица.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре