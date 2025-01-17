https://news.day.az/officialchronicle/1723647.html Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут стать примером для всех соседей Наши народы веками жили в условиях дружбы, добрососедства и братства. Эти традиции живут и сегодня. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
Президент Ильхам Алиев: Политические отношения между Азербайджаном и Грузией могут стать примером для всех соседей
Наши народы веками жили в условиях дружбы, добрососедства и братства. Эти традиции живут и сегодня.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.
"Сегодня грузино-азербайджанские отношения успешно развиваются по всем направлениям. Считаю, что наши политические отношения могут стать примером для всех соседей", - отметил глава государства, подчеркнув, что есть хорошие результаты и в экономической сфере.
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