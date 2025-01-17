https://news.day.az/world/1723681.html Назван главный спонсор вечеринки в честь инаугурации Трампа TikTok потратит 50 тыс. долларов на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на организаторов. TikTok выступит главным спонсором мероприятия в честь инаугурации 45-го президента США.
Назван главный спонсор вечеринки в честь инаугурации Трампа
TikTok потратит 50 тыс. долларов на вечеринку в честь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа в Вашингтоне.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Politico со ссылкой на организаторов.
TikTok выступит главным спонсором мероприятия в честь инаугурации 45-го президента США. По данным газеты, вечеринку назначили на 19 января, накануне инаугурации. В этот день вступает в силу запрет на использование TikTok. На вечеринку должен приехать руководитель TikTok Чу Шоу Цзы.
В 2024 году в США приняли закон, по которому китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, обязана продать соцсеть либо запретить ее работу на территории США.
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