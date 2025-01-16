Диалог с Общиной Западного Азербайджана может быть полезен и для самой Армении

Азер Гараев, политолог

Нынешняя территория Армении на протяжении всей истории была родиной азербайджанцев. Об этом факте свидетельствуют не только многочисленные исторические документы, но и географические карты Российской империи XIX и XX веков. Топонимы на этих картах имеют чисто азербайджанское происхождение.

Неоспоримые свидетельства истории Западного Азербайджана восходят к официальным картам XIX века. Если посмотреть на топонимы, относящиеся к географическим районам на этих картах, то там названия азербайджанского происхождения. Например, на территории нынешней Республики Армения когда-то было много азербайджанских сел. Систематически менялись названия этих сел, армянами предпринимались попытки создать свой "духовный след".

Об этом говорил и Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Глава государства подчеркнул, что 300 тысяч западных азербайджанцев должны вернуться в те регионы: "Но в целом число тех, кто покинул эти земли и сегодня живет в различных регионах Азербайджана, включая их потомков, в несколько раз превышает 300 тысяч. Взгляните на карты Российской империи XIX века. Там видно, что все топонимы имеют азербайджанское происхождение. Или - на карты Российской империи начала XX века. Там также все названия городов имеют азербайджанское происхождение. Там вы не увидите озеро под названием "Севан". Там написано "Гёйча". Когда мы говорим, что это наши исторические земли, мы говорим правду. Даже первый фашистский президент Армении в своем недавно обнародованном в прессе выступлении сам признал, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство. В Зангезуре азербайджанцы составляли большинство. Да. Не просто большинство, а были села, полностью населенные азербайджанцами. В XX веке мы трижды подвергались депортации, и каждый раз это приводило к большим потрясениям".

Депортация азербайджанцев с этих территорий осуществлялась в несколько этапов. Первый такой случай произошел в 1918-1920 годах. Как отмечает армянский историк А. Лалаян, "дашнаки за 30 месяцев своего правления (май 1918 - ноябрь 1920) убили 60 процентов азербайджанцев, проживавших в Армении". Согласно другому, тоже армянскому источнику, из 575 тысяч азербайджанцев, проживавших в Армении в 1918-1920 годах, 565 тысяч были зверски убиты или насильно изгнаны из родных краев.

Вторая такая волна депортаций произошла в 1948-1953 годах. Постановлением Совета министров СССР от 23 декабря 1947 г. предусматривалось переселение в 1948-1950 гг. на "добровольной основе" 100 тыс. азербайджанцев, проживающих в Армянской ССР. В постановлении выражение "на добровольной основе" использовалось с конкретной целью. На самом деле это были настоящие репрессии. Согласно постановлению, в 1948 году предполагалось переселить 10 тысяч человек, в 1949 году - 40 тысяч, а в 1950 году - 50 тысяч. В результате этого этапа депортации азербайджанцев с 1948 по 1953 годы Армянскую ССР покинуло около 150 тысяч азербайджанцев.

Последней была массовая депортация азербайджанцев в 1988 году. 22-24 ноября 1988 года в Республике Армения начался новый этап этнических чисток. По официальным данным, 200 тысяч, а по факту 250 тысяч азербайджанцев были насильственно депортированы со своей родины. Во время депортации, по официальным данным, погибло 216, а фактически 460 азербайджанцев. То есть все это исторические факты и подтверждается даже армянскими источниками.

Что касается возвращения депортированных азербайджанцев на родные земли, то это одно из прав, признанных международным правом. Прогрессивные конвенции, защищающие гражданские и политические права, могут заложить основу для этого процесса.

Как отметил в интервью Президент Ильхам Алиев, большинство сел, где проживали азербайджанцы, сейчас полностью пустуют, там никто не живет, и возвращение туда не будет большой проблемой, то есть не нужно будет никого оттуда переселять: "Просто нужно обеспечить гарантии безопасности. Их право на проживание там должно быть признано, и, конечно, должны быть созданы условия для их деятельности. То есть наше требование заключается в этом, и я надеюсь, что настанет день, когда западные азербайджанцы вернутся на свои родные земли".

Глава государства также предложил премьер-министру Армении принять представителей Общины Западного Азербайджана: "Насколько я знаю, они готовы поехать в Иреван. Пусть примет их, выслушает их проблемы из их уст. Они были несправедливо изгнаны оттуда. Они имеют полное право вернуться туда. Если он этого не сделает, то о какой европейской демократии может идти речь? Ведь Армения сегодня позиционирует себя как страна, идущая по пути европейской демократии. Пусть покажет это наглядно".

Это заявление подчеркивает необходимость диалога между премьер-министром Армении и представителями Общины Западного Азербайджана. Здесь основное внимание уделяется правам западных азербайджанцев, гуманитарным аспектам этого вопроса.

Представители Общины Западного Азербайджана были необоснованно изгнаны со своей родины, и их право на возвращение на родину признается в рамках международного права. Учитывая это, встреча премьер-министра с представителями Общины была бы положительным шагом на пути к решению проблемы. Это также может привести к установлению армянами более здоровых исторических и гуманитарных связей с соседней страной.

В то же время заявление Армении о том, что она следует по пути европейской демократии, обусловливает ее более открытый, демократичный и уважающий права человека путь как во внутренней политике, так и во внешних отношениях. Если Армения будет отрицать право азербайджанцев вернуться на родину и не будет идти на открытый диалог по этому вопросу, это может серьезно подорвать само понятие "европейской демократии".

Европейские государства обычно поощряют диалог и компромисс по вопросам прав человека и решения конфликтов. Поэтому принятие Арменией конкретных шагов в этом вопросе может послужить не только улучшению отношений с Азербайджаном, но и укреплению мира в регионе. Готовность представителей Общины Западного Азербайджана отправиться в Ереван может стать положительным началом, и если Армения предпримет этот шаг, это может привести не только к ее внутреннему развитию, но и к ее признанию более надежным партнером на международной арене.