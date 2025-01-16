Азербайджан - в первой тройке в четырех номинациях IJF

Азербайджан оказался в первой тройке в четырех номинациях Международной федерация дзюдо (IJF) по итогам года.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Хидаят Гейдаров, выигравший в течении одного сезона Олимпиаду, чемпионат мира и Европы, вошел в тройку опроса, определяющего победителя в номинации "Дзюдоист года".

Кандидатом на звание "Тренер года" является наставник мужской сборной Рихард Траутман, который также занял место в первой тройке.

Тоже самое касается чемпиона мира среди юниоров Нихада Мамишова в номинации "Восходящая звезда".

В категории "Дзюдо для детей" среди номинантов есть проект Федерации дзюдо Азербайджана "Адаптивное дзюдо".

Лауреаты года в мировом дзюдо будут получат награды 1-2 февраля во время турнира "Большого шлема" в Париже.