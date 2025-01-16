https://news.day.az/society/1723433.html Автомобиль сбил насмерть 45-летнего мужчину В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого один человек погиб. Как сообщает Day.Az, на проспекте Хатаи автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 36-летний Агасиф Мехтиев, сбил 45-летнего Руслана Мамедова. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
Автомобиль сбил насмерть 45-летнего мужчину
В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого один человек погиб.
Как сообщает Day.Az, на проспекте Хатаи автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 36-летний Агасиф Мехтиев, сбил 45-летнего Руслана Мамедова. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
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