https://news.day.az/society/1723433.html

Автомобиль сбил насмерть 45-летнего мужчину

В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого один человек погиб. Как сообщает Day.Az, на проспекте Хатаи автомобиль Mercedes-Benz, за рулем которого находился 36-летний Агасиф Мехтиев, сбил 45-летнего Руслана Мамедова. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице.