https://news.day.az/world/1723675.html Китай и США: телефонный разговор между лидерами двух стран Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Как передает Day.Az , об этом сообщает "Синьхуа".
Китай и США: телефонный разговор между лидерами двух стран
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом.
Как передает Day.Az , об этом сообщает "Синьхуа".
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