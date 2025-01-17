Вниманию поступающих в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет электронный пробный экзамен 19 января 2025 года для желающих поступить в магистратуру.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на информацию ГЭЦ, экзамен пройдет в электронном корпусе центра в Баку, а также в административных зданиях региональных отделений в Нахичеване, Гяндже, Шеки, Шамкире, Гёйчае, Ширване, Барде, Лянкарани и Хачмазе. Для участия в экзамене заявка подавалась через интернет, и зарегистрировались 794 человека.

Экзамен начнется одновременно во всех зданиях в 11:00 и продлится 3 часа 30 минут. Обращаем внимание, что допуск к экзамену прекратится в 10:45.

Приходя на экзамен, бакалавры обязаны взять с собой удостоверение личности и "Разрешение на участие в экзамене". Если отсутствует хотя бы один из этих документов или они не соответствуют друг другу, кандидат не будет допущен к экзамену.

Для управления экзаменами привлечены 22 руководителя экзаменов, 50 контролеров залов и сотрудники по охране.

Напоминаем, что после завершения экзамена участники смогут ознакомиться с результатами и разъяснениями по каждому заданию на компьютере. Кроме того, после экзамена будут предоставлены сведения о вступительных экзаменах в магистратуру, выборе специальности и других вопросах.

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